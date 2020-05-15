غداً.. "الدوري الألماني" يعود بدون جمهور

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران غدًا، ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة بعد توقف لمدة شهرين؛ بسبب فيروس كورونا المستجد؛ حيث تخوض الأندية سباقاً نهائياً على اللقب قد يحمل العديد من المفاجآت.

عند توقف البوندسليغا في منتصف مارس بسبب وباء "كوفيد-19" كان الترتيب متسقاً مع المنطق بعد 25 مرحلة؛ إذ كان بايرن ميونيخ في طريقه إلى اللقب الثامن على التوالي متصدراً بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند، وخمس نقاط عن لايبزيغ الثالث.

وتنطلق المرحلة السادسة والعشرون (من أصل 34) بست مباريات، أبرزها استضافة بوروسيا دورتموند جاره وغريمه التقليدي شالكه، السبت، في "دربي الرور" الذي يكتسي عادة بالإثارة والندية، وأيضًا مباراة لايبزيغ مع ضيفه فرايبورغ. في المقابل يحل بايرن ميونيخ ضيفًا بعد غدٍ الأحد على أونيون برلين.

وتبدو الفرق الثلاثة التي تحتل المراكز الأولى في الدوري مرشحة فوق العادة لكسب النقاط الثلاث، لكن الاستئناف غير العادي للمسابقة قد يخبئ مفاجآت غير محسوبة.

وأجمع مدربون ولاعبون ومسؤولون على أن نهاية هذا الموسم الاستثنائي "ستحسم ذهنياً" بعد فترة توقف طويلة.

ولن تكون الملاعب الفارغة هي المشكلة الوحيدة، بل سيكون من الضروري أيضًا لمتطلبات بروتوكول الصحة الذي سيؤثر كليًّا على كل ما يجري عادة في الملاعب: احترام المسافات في غرف الملابس، دخول الفريقين إلى الملعب بشكل منفصل، منع المصافحة باليدين أو العناق للاحتفال بالأهداف، ارتداء القناع إلزامي للبدلاء والجهاز الفني على مقاعد الاحتياطيين.