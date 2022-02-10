بيشة.. استئصال ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم

سبّب للمريضة آلاماً شديدة ومعاناة وكاد أن يؤدي إلى غرغرينا

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في إجراء عملية جراحية؛ لإزالة ورم على المبيض بلغ وزنه 2.5 كجم، تسبب في آلام شديدة ومعاناة مستمرة كاد أن يؤدي إلى غرغرينا.

وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة راجعت قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام مزمنة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود ورم بالبطن يمتد فوق السرة، وقد أُدخلت المريضة للتنويم، وخضعت لفحوصات إشعاعية ومخبرية.

وقالت: بعد الاطلاع على النتائج قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الورم بالكامل والمبيض الأيمن التالف دون أي مضاعفات.

تكوّن الفريق الطبي المشرف على الحالة بقيادة استشاري جراحة عامة دكتور إبراهيم طلعت، واستشاري جراحة عامة دكتورة سميرة بوطاهر، واستشاري تخدير دكتور حميد بوقطوف، واستشاري نساء وولادة دكتور وليد عبدالعاطي.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال واحد من المستشفيات التخصصية الحديثة التابعة لصحة بيشة بسعة 100 سرير، ويُعتبر مستشفى مرجعياً لجميع حالات أمراض النساء والتوليد، وبلغ عدد الولادات خلال شهر يناير 2022 (313) ولادة، وعدد المواليد (165) ذكرًا و(157) أنثى.