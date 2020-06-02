قبيل اجتماع أوبك+.. أسعار النفط ترتفع وبرنت 38.68 دولارًا للبرميل

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.73%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج؛ لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94% أو ما يعادل 36 سنتًا إلى 38.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.73% أو ما يعادل 26 سنتًا إلى 35.70 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، ارتفع برنت إلى مثليْه على مدى الأسابيع الستة الفائتة؛ بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضيْن بنحو 40% منذ بداية العام الجاري.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث: "القصة بأكملها تتمحور بشكل كبير حول خفض الإمدادات وتعافي الطلب".

ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا، أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس، في اجتماع يُعقد عبر الإنترنت في الرابع من يونيو.