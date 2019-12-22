شاهد.. مرور ينبع يضبط "مفحط" يروج لنفسه على سناب شات في شارع المطار

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور إضافة لحجز المركبة

ضبطت شعبة مرور محافظة ينبع "مفحط" قد ظهر في مقطع فيديو عبر سناب شات وهو يمارس التفحيط وينشر مقاطعه في شارع المطار بالمحافظة معرضاً أرواح مرتادي الطريق للخطر.

وأضافت المعلومات أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور إضافة لحجز المركبة بعد أن تعمد ممارسة التفحيط في شارع المطار ليعرض قائدي المركبات للخطر.

فيما حذرت شعبة المرور من ارتكاب المخالفات المرورية التي تهدد حياة مستخدمي الطرق، مؤكدة أنها ستتعامل معها بكل حزم مطالبة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم لكي لا يعرضوهم للعقوبات المرورية.