تحذير من "اصفرار العين".. جرس إنذار لأمراض خطيرة

وفق ما أكدته خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة

ذكرت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، أن تغير لون "بياض العين" وتحوله إلى لون مائل للصفرة، قد يكون إشارة إلى مرض خطير، لا بد من التحقق منه.



وقالت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة: إن هذا الاصفرار في بياض العين قد يعني إصابة الشخص بمرض في الكبد، داعية من يشعرون بأي تحول في لون بياض العين، إلى مراجعة الطبيب فورًا.



ومن الأمراض الأخرى التي قد تكون سببًا في اصفرار العين: وجود حصى في المرارة، والتهاب البنكرياس، والتهاب الكبد، وأمراض الخلايا المنجلية.



ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز": فقد أشارت الخدمة إلى أن اليرقان هو اصفرار الجلد وأغشية الملتحمة فوق الصلبة "بياض العين" والأغشية المخاطية الأخرى، والتي تحدث نتيجة ارتفاع البيليروبين في الدم.



يشار إلى أن اليرقان شائع بين الأطفال حديثي الولادة، وتظهر علاماته خلال 72 ساعة من وقت الولادة.