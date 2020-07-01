انخفاض حاد في مخزونات النفط الأمريكية

تراجع الواردات 506 آلاف برميل يومياً

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، بانخفاض حاد في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 263 ألف برميل الأسبوع الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 193 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.9 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وبينت أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 506 آلاف برميل يومياً إلى 2.88 مليون برميل يومياً.

وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 256.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 593 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 174.1 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 393 ألف برميل.