"الجمعان": حالة مطرية قادمة على عدة مناطق بالمملكة.. وهذه تفاصيلها

تؤدي لهطول أمطار غزيرة ويبدأ تأثيرها الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي تعمل على هطول أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة، تبدأ الحالة في تأثيرها على المنطقة خلال الثلاثاء القادم على أن تنتهي في تأثيرها نهاية هذا الأسبوع.

وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تشمل: "المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، منطقة القصيم، منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة"، حيث تبدأ الحالة في اضطراباتها بشكل فعلي خلال الثلاثاء على شرق المملكة وشمالها ثم تنتقل إلى مناطق وسط المملكة وغربها يوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل، مسببة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد.



وبين محلل المناخ أنه سبب الحالة يعود إلى تحرك محور أخدود جوي علوي شديد التعمق مصحوب بكتلة باردة شديدة البرودة في الطبقات العليا تتدفق مع بقايا التمدد الرطوبي في المنطقة مسببة نشوء جبهة باردة تعمل على حدوث الأمطار الغزيرة حيث متوقع أن يعقب الحالة مبدئياً موجة باردة بعد تأثير هذا المنخفض.

