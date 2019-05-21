الهطولات تتواصل.. الأمطار تسيطر على خارطة تنبيهات الأرصاد

حالات يصحبها تساقط البرد وتدنٍّ في الرؤية ونشاط بالرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأفادت الأرصاد، بتعرض الجوف وتبوك والحدود الشمالية، لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت بالجوف وتبوك في الثالثة فجرًا، وتستمر 12 ساعة؛ فيما بدأت بالشمالية في السادسة صباحًا، وتنتهي في السادسة مساء.

وفي ثلاثة تنبيهات متقدمة، لفتت الأرصاد إلى تعرض كل من عسير ومكة المكرمة لحالة من الأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول، ونشاط في الرياح السطحية؛ فيما تتعرض الباحة لنفس الحالة دون تنبيه من السيول.

وتشمل الحالة بمكة كلًّا من الطائف وميسان، وتبدأ فيها في الواحدة ظهرًا، وتستمر للتاسعة مساء؛ فيما تسبقها في بداية الحالة كل من عسير والباحة بساعة واحدة.

ونبهت الأرصاد كلًّا من مكة المكرمة، وجازان، ونجران، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والشرقية، لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل في مكة: (الطائف، ومكة المكرمة، وميسان)، فيما تشمل في المدينة: (المهد، ووادي الفرع).

وتبدأ الحالة بكل من مكة والمدينة وجازان ونجران في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في التاسعة مساء؛ فيما تبدأ في حائل والقصيم في الحادية عشرة، وتنتهي في التاسعة مساء، وتسبقها الشرقية بساعة واحدة تبدأ في العاشرة صباحًا وتنتهي في نفس الموعد.