بالفيديو.. قطعان الكلاب الضالة تتجول داخل أسوار ابتدائية بنات في شقراء

السبب "الشينكو" ومبنى متعثر.. ومواطنون: نشرت الهلع وهددت الأرواح

تسبب تجول قطعان من الكلاب الضالة داخل أسوار مدرسة الوقف الابتدائية للبنات بتعليم شقراء- أثناء الدوم الرسمي- بإصابة منسوبات المدرسة بالذعر والخوف ما حدا بعدد من المواطنين لتوثيق تواجد تلك القطعان داخل أسوار المدرسة، والمطالبة بحماية منسوبات المدرسة من خطرهن.

وتفصيلاً؛ شرعت إدارة التعليم منذ عدة سنوات في إنشاء مبنى داخل أسوار ابتدائية الوقف للبنات، وجعلت بين المبنى الداخلي للمدرسة الذي يضم فصول الطالبات، وبين المبنى الجديد فاصلاً بـ" الشينكو"، وبعد عمل القواعد للمبنى الجديد تعثر وبقي على حاله منذ ثلاث سنوات.

عندها تم إغلاق بوابة سور المدرسة الخلفية بـ"الشينكو" وبقيت فتحات تحت البوابة تدخل من تحتها الكلاب الضالة وتتجول داخل أسوار المدرسة مثيرة الرعب بين الطالبات، ومزعجة منسوبات المدرسة بأصواتها ونباحها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قام عدد من المواطنين بنشر مقاطع فيديو وثقوا فيها تجول قطعان الكلاب داخل أسوار المدرسة محذرين من خطورة تلك الكلاب على منسوبات المدرسة من معلمات وطالبات وإداريات، ومطالبين بسرعة علاج المشكلة قبل تسبب تلك الكلاب في كارثة لا قدر الله.

وبعد مناشدات الأهالي بحماية بناتهم ورفع الضرر المحدق بهن، تم إغلاق فتحات "الشينكو" الذي يغلق البوابة الخلفية لسور المدرسة، ولكن طريقة إغلاق الفتحات كانت غير كافية، إذ تم وضع الأتربة وبعض الأخشاب في أسفل تلك الفتحات تحت ساتر "الشينكو".

وقال المواطن أحمد الراشد: منذ سنوات والكلاب الضالة تتجوّل في أحياء مركز الوقف بالقرائن وشوارعه، وتهدد حياة قاطني الحي وأطفالهم، رغم تكرّر المناشدة بوضع حل لها وإزالة خطرها.

وأضاف: هذه الأيام، زادت مخاوف المواطنين منها، وتجددت مطالبهم بالقضاء عليها، بعدما أخذت تتجول داخل أسوار المدرسة الابتدائية للبنات، وأصبحت تهدد حياة الطالبات والمعلمات داخل المدرسة، وعند دخولهن وخروجهن من المدرسة، بل وأصحبت مصدر إزعاج للجميع بنباحها في أوقات متأخرة من الليل داخل الأحياء الآهلة بالسكان.