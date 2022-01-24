بالفيديو.. طفل يعبِّر بكلمات مؤثرة: "أنا فرحان لأني أول مرة أشوف المدرسة"

اليوم الأول من عودة الطلاب والطالبات حظي بتسليط وسائل الإعلام الضوء عليه

ببراءة الطفولة وصدق المشاعر عبَّر طفل من مدرسة جابر بن حيان الابتدائية بحي النهضة بمدينة الرياض عن فرحه الغامر وسعادته بالدراسة، وذلك بقوله: "أنا فرحان لأني شوفت المدرسة. أول مرة أشوفها"، بكلمات مختصرة، تحمل معاني عميقة لشغف الطالب للدراسة بحرم المدرسة، وتلقِّي العلوم مباشرة من الأساتذة.

وحظي اليوم الأول من عودة الطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية ورياض الأطفال بتسليط الضوء من مختلف وسائل الإعلام، كما شاركت "سبق" برصد وقائع العودة الحضورية عبر تقارير ميدانية، شملت رصد مشاعر الطلاب وأولياء أمورهم والمدرسين، والاستعدادات التي وفرتها وزارة التعليم للعودة الآمنة.