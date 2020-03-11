المفوضية الأوربية تعتزم إنشاء صندوق استثماري بـ25 مليار يورو لمواجهة "كورونا"

يبدأ بتمويل قدره 7.5 مليارات يورو.. ويساعد القطاعات الضعيفة اقتصادياً

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، أمس الثلاثاء، عن عزم المفوضية إنشاء صندوق استثماري للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار)، بهدف التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت رئيس المفوضية في تصريحٍ لها عقب المؤتمر الطارئ الذي جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد، أن هذا الصندوق سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليارات يورو، ومن المقرر أن يساعد القطاعات الضعيفة اقتصادياً.

وأشارت "أورسولا " في مؤتمرٍ صحفي عقدته في بروكسل إلى أن هذا الصندوق الاستثماري سيحظى بصفة سريعة بـ 25 مليار يورو، مقترحةً على المجلس (الأوروبي) والبرلمان لتحقيق ذلك الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات يورو، منوهةً بأن الأموال ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بالتدفق، لافتةً الانتباه إلى أن هذه الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.

ومن جهته أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال ذات المؤتمر الصحفي أنهم جاهزون لاستخدام كل الأدوات اللازمة، مبيناً أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقديم سيولة للتصدي للأزمة، في حين سيجري تخفيف قواعد المالية العامة للاتحاد والقواعد المنظمة للدعم الحكومي لتسهيل الإنفاق العام.