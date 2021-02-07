احترازات كورونا.. 301 جولة رقابية وإغلاق 34 منشأة في الحدود الشمالية

ضمن جولات الأمانة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالبروتوكولات

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 301 جولة رقابية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن إغلاق 34 منشاة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 36 مخالفة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية؛ للتأكّد من التزام أصحاب المنشآت الغذائية والتجارية بالبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري؛ أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشدّد المهندس الشمري؛ على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وضرورة تحميل تطبيق "توكلنا".