أكثر من 146 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الشرقية

قدمت عيادات "تطمن" في الشرقية خدماتها لـ "146955" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات.
وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات
قدمت عيادات "تطمن" في الشرقية خدماتها لـ "146955" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية شملت 6 مراكز صحية و10 مستشفيات.
وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.