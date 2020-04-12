الرياض تسجل أعلى رقم يومي لإصابات كورونا بـ 198 حالة

وصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1304

سجلت الرياض، اليوم، أعلى رقم إصابات يومي معلن عنه بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 198 حالة من أصل 429 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على مكة 103، والمدينة المنورة73، وجدة19، والدمام 10، وينبع7، وخميس مشيط 5، وصامطة 4، وتبوك 3، والقطيف3 والطائف وصبيا حالتين في كل منهما.‫

وتتصدر الرياض، المدن في عدد المصابين، إذ وصلت الحالات فيها إجمالاً إلى 1304حالة.

وأكدت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.