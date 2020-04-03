بـ106 حالات.. مكة الأولى بين مدن المملكة في المتعافين من كورونا

إجمالي المصابين فيها بلغ 274 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية

لا تزال مكة المكرمة تتصدر مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 106 من أصل 351 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك بعد أن سجلت مكة اليوم أربع حالات تعافٍ جديدة من بين 21 حالة تعافٍ جديدة على كل المناطق.

وبحسب وزارة الصحة؛ فإن مكة تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، بعد الرياض؛ حيث بلغ عدد الإصابات 384 حالة، منها 274 حالة نشطة، ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة جراء فيروس كورونا 4 حالات من بين 25 وفاة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2039 حالة حتى الآن.

وكشف عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 351 حالة؛ فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 25 حالة.