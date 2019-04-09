ضبط ٤٦ شخصاً من مدّعي الطب البديل .. "نعالج السرطان ومشكلات الحمل"

يدّعون أيضاً علاج الفيروس الكبدي والجلطات الدماغية وغيرهما من الأمراض

كشف المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر بن سعيد الأحمري؛ أن عدد الأشخاص الذين تمّ ضبطهم منذ بداية العام الهجري الحالي من مدّعي العلاج بالطب البديل بلغ أكثر من 46 شخصاً في أنحاء المملكة، بالتعاون مع وكالة الالتزام بوزارة الصحة والفروع التابعة لها.

وقال "الأحمري"؛ لـ "سبق"، إن المركز وانطلاقاً من دوره الرقابي والتنظيمي قام برصد ادعاءات علاجية عدة، يروّج لها مدّعوها عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى استقبال بلاغات عدة من المواطنين حولها.

وأكّد أن المركز لا يتهاون مع مدّعي الطب البديل والتكميلي الذين لا يحملون ترخيصاً رسمياً منه، مبيناً أن أبرز الادّعاءات التي تم رصدها هي: العلاج بالكي، التهاب الفيروس الكبدي، الحجامة، التمريخ، مشكلات الحمل، العلاج بالطاقة، البواسير، الغرغرينا، الأورام السرطانية، الجلطات الدماغية، الأبهر، البروستات، عِرق النساء، آلام المفاصل، الدسك، الشلل النصفي، الأكزيما، الانزلاق الغضروفي، أمراض الأطفال، أمراض النساء عامة، تنسيم الرأس، الفصد، فقرات الظهر، السمنة، السكري، الربو، إضافة إلى بعض الادعاءات حول علاج الأمراض النفسية.

وحذّر الأحمري؛ من التعامل مع مدّعي الطب البديل، مع ضرورة الإبلاغ عن ادعاءاتهم العلاجية من خلال قنوات الاتصال المتاحة مع المركز؛ لحمايةً المجتمع من خطورة ما يروّجون له.

يُذكر أن المركز نشر على موقعه الإلكتروني في وقتٍ سابق نشرةً توعوية بعنوان "كيف تتعرَّف على مدّعي الطب البديل والتكميلي" هدف من خلالها إلى توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمدّعي الطب البديل والتكميلي وأساليبهم في خداع المرضى واستغلال حاجتهم إلى العلاج.