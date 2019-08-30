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تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية .. تستمر حتى السابعة مساء اليوم

"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية.. وبيّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.