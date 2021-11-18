الخطيب: ماريوت الدولية تخطط لمضاعفة عدد فنادقها في السعودية

قال: ذلك سيوفر 21.5 ألف وظيفة ستساهم في تحقيق هدف المليون

أعلن وزير السياحة "أحمد الخطيب" اليوم، عن خطط شركة ماريوت الدولية لمضاعفة عدد فنادقها في السعودية خلال السنتين القادمتين.

وكشف الخطيب، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن ذلك سيوفر 21.5 ألف وظيفة ستساهم في تحقيق هدف مليون وظيفة في القطاع بحلول 2030.

وأوضح أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع "أنتوني كابوانو"، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت، والذي تم خلاله مناقشة خطط الشركة في قطاع السياحة بالمملكة.