أمير جازان: رجالات الدولة أشادت بجهود الجامعة في الحج

خلال استقباله المدير والوكلاء بمكتبه بديوان الإمارة اليوم

قال أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز: إنه تلقَّى اتصالات من رجالات الدولة، أشادت بمشاركة جامعة جازان في موسم الحج لهذا العام.

جاء ذلك لدى استقباله مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة، وعميد شؤون الطلاب، والمشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم.

وأضاف أمير جازان أن جهود الجامعة متميزة في جميع المجالات، وعودتنا على مبادراتها الوطنية واستثمار طاقاتها من شباب وشابات الوطن، عبر إيفاد بعثة طبية مكونة من 50 طبيباً وممارساً صحياً و35 طالباً كشافاً، مشيداً بجهود رجال الأمن وأفراد الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن التي عكست ما يتمتع به الشعب السعودي من تضحيات وتفانٍ لخدمة الدين والوطن.

من جانبه أعرب مدير الجامعة باسمه ونيابة عن منسوبي وطلبة الجامعة، عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لكل مبادرات الجامعة، بما يسهم في الرقي بالخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية التي تنفذها الجامعة، وتترجم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقال: إن عبارات التحفيز والدعم التي تحظى بها الجامعة من أمير المنطقة، دافع كبير لمواصلة وبذل المزيد من الجهد للنهوض بالوطن ولتحقيق الرؤية الوطنية 2030.

وتسلّم أمير منطقة جازان، في مستهلّ اللقاء؛ تقريراً عن مشاركة الجامعة في موسم حج عام 1440هـ، مستمعًا لشرح مفصّل من مدير جامعة جازان عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخطط العمل والبرامج التي جرى اعتمادها، وتهدف من خلالها الجامعة لخدمة أكبر عدد من حجاج بيت الله الحرام.

ونوه أمير جازان إلى الجهود التي تقدمها الجامعة في شتى المجالات ومساهمتها الدائمة في الشراكات المجتمعية، ومن أهمها المساهمة في نجاح مواسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.