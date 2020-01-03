غدًا.. "جدة" تحتضن حفل افتتاح "رالي داكار السعودية"

تحتضن "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير حتى 17 يناير.

وأعلن حساب هيئة الرياضة عبر تويتر عن ذلك، عبر تغريدة كتب فيها: "بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ تشهد "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت؛ حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير ويستمر حتى 17 يناير".