كورونا.. 22750 إصابة جديدة بأستراليا و607 بقطر و44 بالسودان

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت أستراليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 22750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و65 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية، بأن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة، وصل إلى مليونين و505939 إصابة، منها 240422 حالة نشطة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 4546 وفاة.

قطر

سجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بأنه تم تسجيل 486 حالة إصابة ضمن المجتمع، و121 حالة ضمن المسافرين؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 350188 إصابة.

وأضافت أن حالات التعافي بلغت 1128 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 340555 حالة.

السودان

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتيْ وفاة، و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 59 ألفًا و124 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بأن حالات التعافي بلغت 544 حالة؛ مما رفع إجمالي حالات التعافي إلى 49643 حالة؛ فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3778 حالة.