بعد صفقتي "بانيغا" و"مارتينز".. "الشباب" يضم المُدافع إيجور

تواصل إدارة نادي الشباب استقطاب المحترفين لصالح الفريق الكروي الأول، حيث وقعت، اليوم السبت، عقداً احترافياً مع مدافع منتخب تشيلي إيجور ليشنوفسكي لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، قادماً من فريق كروز ازول المكسيكي.
وخاض المدافع البالغ من العمر 26 عاماً، عدداً من التجارب الاحترافية الأوروبية مع بورتو البرتغالي وسبورتينغ خيخون الإسباني.

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10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 05:27 PM

بعد صفقتي "بانيغا" و"مارتينز".. "الشباب" يضم المُدافع إيجور

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تواصل إدارة نادي الشباب استقطاب المحترفين لصالح الفريق الكروي الأول، حيث وقعت، اليوم السبت، عقداً احترافياً مع مدافع منتخب تشيلي إيجور ليشنوفسكي لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، قادماً من فريق كروز ازول المكسيكي.
وخاض المدافع البالغ من العمر 26 عاماً، عدداً من التجارب الاحترافية الأوروبية مع بورتو البرتغالي وسبورتينغ خيخون الإسباني.

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