"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

5

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 07:59 PM

"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم

عبدالله البرقاوي

الرياض

3 4,261

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020