"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.