البحر الأحمر: الجزيرة الرئيسية لـ"كورال بلوم" واحدة من 22 جزيرة اختيرت بعناية

11 فندقا والمرحلة الأولى تشمل 8 مشروعات بينها مدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير المالكة لمشروع البحر الأحمر أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، والذي يضع المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" اليوم إن الجزيرة الرئيسية التي تحتضن "كورال بلوم"، هي واحدة من 22 جزيرة اختِيرت بعناية لتطوير وجهة عالمية متجددة تسهم في تحقيق #رؤية_السعودية_2030.

وأرفقت الشركة بالتغريدة صورة لجزيرة "شريرة" التي تضم 11 فندقاً ضمن تصاميم كورال بلوم، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل منتجعات جزيرة شريرة ومدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي والقرية السكنية العمالية ومنتجع جزيرة شيبارة ومنتجعات جزيرة أمهات الشيخ والمنتج الجبلي ومطار مشروع البحر الأحمر الدولي.