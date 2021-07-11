أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا.. جلسة مباحثات مرتقبة تجمع الملك وسلطان عُمان

السلطان هيثم بن طارق وصل اليوم وولي العهد كان في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم

يعد استقبال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق هو أول لقاء رسمي منذ جائحة #كورونا .

وينتظر أن تعقد في وقت لاحق اليوم جلسة مباحثات مرتقبة تجمع الجانبين.

وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر نيوم، سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بأول زيارة دولية للمملكة.. مرحّباً -أيده الله- به والوفد المرافق له.

يُذكر أنه وتلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إلى نيوم، اليوم، في أول زيارة دولية للمملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار خليج نيوم.

وفور نزول السلطان هيثم من الطائرة، قدّمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العُماني، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم جلالة سلطان عُمان.

وقد أجريت للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.