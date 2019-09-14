الحدود الشمالية.. "بلدي لينه" يطلق حملة توعوية للمحافظة على الممتلكات العامة

تهدف لزيادة وعي المواطن بأهمية المرافق العامة وكيفية المحافظة عليها

نظم المجلس البلدي لبلدية مركز لينه بمنطقة الحدود الشمالية، أول أمس؛ حملة توعوية للمحافظة على الممتلكات العامة بعنوان "ممتلكاتنا العامة مسئوليتنا".



وتهدف الحملة إلى زيادة وعي المواطن بأهمية المرافق العامة وكيفية المحافظة عليها، بمشاركة مدارس البنين والبنات؛ حيث جرى توزيع حقائب مدرسية متكاملة على الطلاب والطالبات، مع بروشورات تثقيفية عن المبادرة.



وأوضح رئيس المجلس البلدي لبلدية لينة مشاري الشريم، أنه سيتم توزيع العديد من المطويات التوعوية والهدايا خلال فعاليات الحملة على المواطنين والمقيمين، والتي تحمل عنوان الحملة؛ لترسيخ أهمية المحافظة على الممتلكات العامة.



وبيّن الشريم أن الحملة تهدف إلى إبراز أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ونظافة الأماكن والارتقاء بالسلوك تجاه المرافق العامة؛ وفق رؤية المملكة 2030.



وأشار إلى أن الحملة تتضمن التركيز على دور الأسرة في التأكيد على المحافظة على الممتلكات العامة.



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يحرص المجلس على تنفيذها؛ لما فيه من خدمة للصالح العام.



وسبق للمجلس البلدي بمركز لينه المشاركة في عدة مناسبات؛ منها حملة سجناء تراحم، ومبادرة توزيع وجبات إفطار صائم للمسافرين، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني، والفعاليات التراثية التي تنظمها السياحة، وفعالية التراث المنظمة من التنمية الاجتماعية، وأيضًا المشاركة في مهرجان التراث والثقافة (الجنادرية).