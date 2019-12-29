"عام السعد".. مؤلَّف يرصد منجزات محافظ حفر الباطن

بمناسبة مرور عام على تعيين الأمير "منصور بن محمد"

أصدر الباحث في الشأن الاجتماعي المدير التنفيذي لكأس العالم للأيتام مساعد بن مبارك السهلي كتابًا، يرصد المنجزات كافة لأول أمير من الأسرة المالكة يتولى محافظة حفر الباطن.

ويأتي ذلك تزامنًا مع مرور عام واحد على الأمر الملكي بتعيين الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظًا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

فيما أطلق "السهلي" على كتابه عنوان "عام السعد في حضرة منصور السعد"، واحتوى على 125 صفحة، وتحدث خلاله عن الأمير منصور وحفر الباطن، وقام برصد الأحداث والزيارات والقرارات التي تمت في عهده خلال العام الميلادي الذي يوشك على الرحيل.

وضم الكتاب عرضًا توثيقيًّا عن أبرز ما قاله مسؤولو وأعيان وأهالي حفر الباطن عن الأمير الذي أسموه "أمير السعد"، وكذلك بعض القصائد لشعراء مشهورين ومبدعين، تغنوا بالثناء على عمل الأمير واهتمامه بالمحافظة، والسعي جاهدًا لتطوير حفر الباطن.