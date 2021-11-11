"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 51 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549103) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538100) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8809) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 46 حالة