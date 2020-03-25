السعودية تدين بشدة هجومًا مسلحًا استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا

أكدت موقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.

وشددت المملكة على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية من جراء هذا الاعتداء، مؤكدة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وتقدمت الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

