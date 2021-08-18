أنباء عن تدهور صحة الرئيس الأفغاني في الإمارات

أشارت إلى دخوله مستشفى في أبو ظبي

نقل موقع "همشهري أونلاین" الإيراني، عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني دخل إلى مستشفى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأن صحته متدهورة".

وذكرت المصادر أن "غني دخل المستشفى لتلقي العلاج قبل ساعات قليلة"، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:06 PM

أشارت إلى دخوله مستشفى في أبو ظبي

أنباء عن تدهور صحة الرئيس الأفغاني في الإمارات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقل موقع "همشهري أونلاین" الإيراني، عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني دخل إلى مستشفى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأن صحته متدهورة".

وذكرت المصادر أن "غني دخل المستشفى لتلقي العلاج قبل ساعات قليلة"، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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