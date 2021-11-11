الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 11:55 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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