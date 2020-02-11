بعد 40 عامًا من وداعها .. معلم أردني يعود لزيارة مدرسته وطلابه بـ"قيس جازان"

عبّر عن اندهاشه من التغير الكبير بالمحافظة من تطور وشبكات طرق وخدمات

بعد 40 عامًا من وداعها .. عاد معلم من الجنسية الأردنية إلى السعودية لزيارة طلابه ومدرسته الواقعة بجبال "قيس" شرق محافظة العارضة بمنطقة جازان وقد غطى رأسه الشيب بعد أن حضر إليها وهو في ريعان شبابه حيث تم الاحتفاء به وتكريمه من قِبل الأهالي والطلاب ممن درسهم في تلك الحقبة الزمنية الممتدة من العام 1396 إلى العام 1400 هجرية.

وتفصيلاً .. قال المعلم يوسف العبسي من المملكة الأردنية إن شعوره لا يوصف وهو يعود إلى المنطقة التي قضى فيها جزء من حياته، حيث شدد على طلابه بضرورة المرور به عند كل شجرة أو حجر مر عليه أثناء وجوده في جبل قيس، مشيرًا إلى أنه لا يزال يسترجع الكثير من الذكريات الجميلة التي ارتبطت بالمنطقة ومنها أول مرة باشر فيها مدرسته بقيس وقصة غياب الطرق ومعاناة المعلمين والسكان مع الخدمات في تلك الفترة الزمنية وصعوبة الحياة.

وأوضح أنه وعلى الرغم من كل الصعوبات إلا أنني أحببت المكان وتأقلمت مع الظروف وأصبحت واحدًا من أهل الديار في أفراحهم وأحزانهم فالكبير كان والدًا لي والصغير أخًا.

وعن انطباعه حول المنطقة بعد كل تلك السنوات بيّن أنه اندهش مما شاهد من التغير الكبير الذي وصلت إليه المحافظة من تطور وعمران وشبكات الطرق وغيرها من الخدمات التي لم تكن موجودة في ذلك الزمن.



وجاءت زيارة "العبسي" وعودته إلى المنطقة التي كان معلمًا ومربيًا فيها قبل 40 عامًا بالمصادفة بعد أن تعرف على شاب من تثليث حيث حمله على سيارته الخاصة لتبدأ رحلة البحث حتى تمكن من الوصول إلى محافظة العارضة ومنها إلى وجهته وذلك بالتعرف على أحد طلابه ويدعى يحيى هادي القيسي.