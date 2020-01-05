رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها

قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".
وأضاف: "ربي أكرمنا بتحقيق الكأس، وأتمنى موسمًا مميزًا للفريق".
وعن تحضيرهم للمباراة قال: "الموسم صعب، ونحن نأخذ كل مباراة على حدة. ولم يتغيَّر الاستعداد من ناحية الجدية. والحمد لله ربي أكرمنا في النهاية".
وختم حديثه بالقول: "من حُسن حظ النصر أن البطولة جاءت في هذا الوقت حتى تعطي اللاعبين دفعة معنوية".السوبر السعودي النصر التعاون كأس السوبر
قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".
وأضاف: "ربي أكرمنا بتحقيق الكأس، وأتمنى موسمًا مميزًا للفريق".
وعن تحضيرهم للمباراة قال: "الموسم صعب، ونحن نأخذ كل مباراة على حدة. ولم يتغيَّر الاستعداد من ناحية الجدية. والحمد لله ربي أكرمنا في النهاية".
وختم حديثه بالقول: "من حُسن حظ النصر أن البطولة جاءت في هذا الوقت حتى تعطي اللاعبين دفعة معنوية".