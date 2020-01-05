رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها

قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".

وأضاف: "ربي أكرمنا بتحقيق الكأس، وأتمنى موسمًا مميزًا للفريق".

وعن تحضيرهم للمباراة قال: "الموسم صعب، ونحن نأخذ كل مباراة على حدة. ولم يتغيَّر الاستعداد من ناحية الجدية. والحمد لله ربي أكرمنا في النهاية".

وختم حديثه بالقول: "من حُسن حظ النصر أن البطولة جاءت في هذا الوقت حتى تعطي اللاعبين دفعة معنوية".

السوبر السعودي النصر التعاون كأس السوبر

4

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 12:05 AM

رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

2 4,351

قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".

وأضاف: "ربي أكرمنا بتحقيق الكأس، وأتمنى موسمًا مميزًا للفريق".

وعن تحضيرهم للمباراة قال: "الموسم صعب، ونحن نأخذ كل مباراة على حدة. ولم يتغيَّر الاستعداد من ناحية الجدية. والحمد لله ربي أكرمنا في النهاية".

وختم حديثه بالقول: "من حُسن حظ النصر أن البطولة جاءت في هذا الوقت حتى تعطي اللاعبين دفعة معنوية".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

السوبر السعودي النصر التعاون كأس السوبر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020