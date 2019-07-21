العثور على مفقود الطائف الحارثي متوفى.. سقطت مركبته من الجبل

وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث بانتشال الجثة

عثرت الجهات الأمنية المختصة وفريق ساعد على المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي 70 عامًا والذي فقد من يومين من (مخطط الملك فهد) بمحافظة الطائف متوفى، حيث كان متوجهًا للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف بعد أن سقطت مركبته من أعلى الجبل وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث والإنقاذ بانتشال الجثة من وسط الجبل بعد أن تم بناء ممرات الصعود.
وشرعت الجهات الأمنية المختصة بفتح ملف التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

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21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 03:10 PM

وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث بانتشال الجثة

العثور على مفقود الطائف الحارثي متوفى.. سقطت مركبته من الجبل

محمد طيران

الطائف

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عثرت الجهات الأمنية المختصة وفريق ساعد على المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي 70 عامًا والذي فقد من يومين من (مخطط الملك فهد) بمحافظة الطائف متوفى، حيث كان متوجهًا للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف بعد أن سقطت مركبته من أعلى الجبل وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث والإنقاذ بانتشال الجثة من وسط الجبل بعد أن تم بناء ممرات الصعود.
وشرعت الجهات الأمنية المختصة بفتح ملف التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

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