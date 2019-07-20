"الوثبة العملاقة للبشرية".. العالم يحتفل بخمسينية هبوط الإنسان على القمر

"ترامب" يغيب عن الاحتفالات

يحيي العالم، اليوم السبت، الذكرى السنوية الخمسين لهبوط الإنسان للمرة الأولى على سطح القمر عبر مهمة "أبولو 11"، التي ضمت نيل أرمسترونغ وباز ألدرين ومايكل كولينز، في إنجاز تاريخي حبس أنفاس نصف مليار شخص تسمروا على شاشاتهم لمتابعة هذه "الوثبة العملاقة للبشرية".



وحطت الوحدة القمرية المسماة "إل إي إم" والملقبة "إيغل"، عند الساعة 20:17 بتوقيت غرينيتش من مساء 20 يوليو (تموز) 1969، وبعد أقل من ست ساعات، عند الساعة 02:56 ت غ، وطأ نيل أرمسترونغ بقدمه اليسرى القمر ونطق بجملته الشهيرة: "إنها خطوة صغيرة لإنسان لكنها وثبة عملاقة للبشرية".

وتعمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" –وفقاً لقناة "فرانس 24"- كخلية نحل منذ أسابيع تحضيرا لإحياء هذه الذكرى، مع عدد كبير من المعارض والأحداث خصوصاً في مركزي كينيدي الفضائي في فلوريدا وجونسون في هيوستن بولاية تكساس.

ويغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتفالات المناسبة، فيما سيلقي نائبه مايك بنس خطاباً من مركز كينيدي حيث أقلعت مهمة "أبولو 11" وعلى متنها أرمسترونغ وألدرين وكولينز، المولودون جميعاً سنة 1930.