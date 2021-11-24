القوات البحرية تستضيف بطولة المملكة للدبابات والقوارب الشراعية

ستنفذ على شاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل

تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية غدًا ولمدة ثلاثة أيام, بطولة المملكة للدبابات البحرية التي ستُقام في الأسطول الشرقي، وتُقام في الوقت ذاته بطولة الأسطول الشرقي الأولى للقوارب الشراعية.

وستكون هاتان البطولتان بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، وستنفذ على شاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل, ويصاحب البطولة مجموعة من الفعاليّات التي تناسب جميع الأعمار.