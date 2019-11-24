إعادة فتح عقبة الباحة واستمرار إغلاق "حزنة وقلوة" حتى إشعار آخر

أغلقت احترازيًا .. وتضرر مركبة بسبب تساقط الصخور دون إصابات

أعادت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، بالباحة فتح عقبة الباحة بعد إغلاقها قبل قرابة ثلاث ساعات، فيما ما زالت عقبتا حزنة وقلوة مغلقتين.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي لـ"سبق" أن عقبتي حزنة وقلوة ما زالت مغلقتين حتى هذه اللحظة احترازيًا ولضمان سلامة مرتاديها.

يُذكر أن إحدى المركبات تعرضت للأضرار دون وقوع إصابات بالأرواح نتيجة تساقط صخور عليها.