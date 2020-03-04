"الصحة": لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧‫ كورونا الجديد في المملكة.

وبينت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (93.161) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).

‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة ‪@SaudiMOH937⁩ في حال وجود استفسار عن الفيروس.

وزارة الصحة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد

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04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 06:56 PM

"الصحة": لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧‫ كورونا الجديد في المملكة.

وبينت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (93.161) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).

‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة ‪@SaudiMOH937⁩ في حال وجود استفسار عن الفيروس.

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وزارة الصحة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد

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