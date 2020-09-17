"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

بإجمالي 10802 إصابة و186 وفاة

تواصل "الطائف" تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، وذلك بعد 10 إصابات جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 10802 إصابة منذُ بدء الجائحة.

وبلغت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس من بين المصابين؛ 186 حالة، بعد تسجيل وفاتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما بلغت حالات التعافي من بين المصابين 10309 حالات تعاف، بعد تسجيل تسع حالات جديدة، كما وصلت الحالات النشطة إلى 325 حالة، لا زالوا يتلقون الرعاية الطبية.