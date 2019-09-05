"التجارة" تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني إلكترونياً

عبر اختيار نوع الترخيص واستكمال البيانات وتسديد رسوم الرخصة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة حلول اليوم الوطني "89" للمملكة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 19 - 25 سبتمبر 2019م، الموافق 20 – 26 محرم 1441هـ.

وسيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال امكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً والذي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من العام الماضي.

ودعت الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.