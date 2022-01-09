كورونا في 5 دول.. 49303 إصابات جديدة بالبرازيل و3376 بكوريا الجنوبية و2817 بتونس

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.. 830 حالة بمصر و165 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت، تسجيل 49303 إصابات و115 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطِبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و499525 إصابة منذ بداية الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619937.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 664 ألفًا و391 حالة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 51 حالة وفاة إضافية بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6037 حالة وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس، قد بلغ 741 ألفًا و259 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و655 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 29 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 391945، من ضمنهم 326265 حالة تم شفاؤها، و21938 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 103619.

وذكر بيان من اللجنة أن 92 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا، ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.