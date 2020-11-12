المغرب تسجل 6195 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 276 ألفاً و821 والوفيات 4570 شخصاً

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 6195 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 276 ألفاً و821.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 64 حالة وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4570 وفاة.