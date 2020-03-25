النيابة تحقق مع مشهورة خالفت تعليمات الإفصاح بشأن كورونا .. خالطت أصحاء في جهات حكومية

‏‫باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.

فيروس كورونا الجديد النيابة العامة

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:20 PM

النيابة تحقق مع مشهورة خالفت تعليمات الإفصاح بشأن كورونا .. خالطت أصحاء في جهات حكومية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‏‫باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.

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فيروس كورونا الجديد النيابة العامة

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