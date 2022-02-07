تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة.. "هدوء" يروي مأساته على الهواء

تعرَّض لحادث وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر وبعد أن فاق وبدأ يسترجع ذكرياته انصدم

قصة مثيرة رواها متصل لبرنامج "بعد المنتصف"، حول دخوله في غيبوبة لأشهر، وتفاجئه من خلع زوجته له وزواجها من شخص آخر.

وفي التفاصيل، روى المتصل الذي اختار اسما مستعاراً "هدوء"، عبر اتصال هاتفي، تفاصيل الموقف الذي حصل معه، وأشار إلى أنه "تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى".

ولفت إلى أنه "تعرَّض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن فاق، وبدأ يسترجع ذكرياته، انصدم بأن زوجته قدّمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفى دماغياً" .

وأضاف المتصل، أن لديه معاناة من الآلام والمشكلات التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد".