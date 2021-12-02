"التمويل العقاري السكني" الجديد يسجل 15 % نموًا بقيمة 125.7 مليار حتى أكتوبر الماضي

وفقًا لنشرة البنك المركزي السعودي "ساما"

سجّلت قيمة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة للأفراد خلال العام الجاري 2021 نموًا بنسبة تجاوزت 15 % حتى شهر أكتوبر 2021 بتقديم نحو 246,912 عقد تمويلي جديد للأسر السعودية، مقارنة بما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020 والذي سجل 234,466 عقد، وذلك بحسب نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".



وواصلت القيمة التمويلية للعقود العقارية السكنية نموها من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021 بأكثر من 15% بقيمة 125.7 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 الذي سجّل 109.1 مليار ريال، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل.



وتجاوز إجمالي عدد العقود التمويلية المقدمة خلال شهر أكتوبر2021 الماضي 24,248 عقدًا مُقدمة من جميع المصارف والشركات التمويلية، مسجلةً نموًا 3 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي شهد توقيع 23,509عقد، وبلغت قيمة العقود الموقعة خلال شهر أكتوبر 12.1 مليار ريال.



وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف 98 % من إجمالي التمويل العقاري السكني، فيما شكل تمويل الفلل السكنية من إجمالي التمويل لشهر أكتوبر 77 % محققًا قيمة 9.3 مليار ريال، والشقق السكنية نحو 20 % بنحو 2.4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 382 مليون ريال بنسبة 3 % من مجموع التمويل السكني لشهر أكتوبر.



يُذكر أن العام 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.