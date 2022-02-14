باريس.. الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم شرطيًّا بسكين

واقعةٌ مكررة بعد اعتداء رجل على شرطي بسكين في "كان" نوفمبر الماضي

أطلق رجال الشرطة الفرنسية النار على شخص هاجم أحد عناصرهم بسكين، في "محطة قطارات الشمال" Gare du Nord، في باريس.

ووفق "الفرنسية" لا يوجد ربط بين الحادث والعمل الإرهابي حتى الآن، وأن دوافع المهاجم غير معروفة حتى اللحظة.

وأطلق شرطيان "النار على رجل هددهما بسكين" في محطة قطارات في باريس، دون ذكر لأي تفاصيل؛ وفق الوكالة.

يشار إلى أن شرطيًّا كان قد أصيب بهجوم بسكين في مدينة "كان" في الثامن من نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة الشرطي و"تحييد المهاجم"، حسبما نقلته "رويترز".

ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" نقلًا عن مصدر للشرطة، أن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة، وطعن شرطيًّا بسكين.

وأضاف أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثانٍ، لكن شرطيًّا ثالثًا كان في السيارة أيضًا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.