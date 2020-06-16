"الصحة": 50% من المنومين يعانون من أمراض مزمنة.. و60% يتنفسون صناعياً

قالت وزارة الصحة اليوم: إن 50% من المنومين في العناية المركزة بالمستشفيات بسبب كورونا يعانون من الأمراض المزمنة، وإن 60% يتنفسون عبر أجهزة التنفس الصناعي.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عاماً تشكل أكبر نسبة منومة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.
وقالت الوزارة إن 4% من المنومين أقل من 20 عاماً، و13% منهم ما بين 20-30 عاماً، و39% أكبر من 60 عاماً.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لكن مضاعفات كبار السن أشد، مواصلةً التنويه بأهمية التباعد.
فيروس كورونا الجديد
الفئة العمرية ما بين 31-60 عاماً تشكل أكبر نسبة منومة
قالت وزارة الصحة اليوم: إن 50% من المنومين في العناية المركزة بالمستشفيات بسبب كورونا يعانون من الأمراض المزمنة، وإن 60% يتنفسون عبر أجهزة التنفس الصناعي.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عاماً تشكل أكبر نسبة منومة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.
وقالت الوزارة إن 4% من المنومين أقل من 20 عاماً، و13% منهم ما بين 20-30 عاماً، و39% أكبر من 60 عاماً.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لكن مضاعفات كبار السن أشد، مواصلةً التنويه بأهمية التباعد.