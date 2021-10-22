"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548162) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537208) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8774) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.