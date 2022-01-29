تايكوندو الشباب يتصدر القتال.. كميت يهيمن على البومسي والهلال تراجع للثالث

عاود فريق التايكوندو بنادي كميت، انتصاراته وصدارته للبومسي، بعد اكتساحه لبطولة المجموعة الأولى للدرجة الأولى بـ (759) نقطة، و(4) ذهبيات في الفردي والجماعي.

جاء ذلك، عبر الأبطال (عبد لكريم العنزي، محمد الشيباني، تركي العنزي، عبدالرحمن العنزي، عبدالمجيد العنزي)، بقيادة القراند ماستر محمد الإدريسي.

وحل فريق الفرع، ثانياً بـ (275) نقطة، وذهبية تحت 50 للبطل خالد الزهراني. وجاء فريق الرياض ثالثاً، بـ (145) نقطة، في المنافسات التي اختتمت مساء أمس الجمعة، على صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وعلى صعيد منافسات القتال، استحوذ كبار فريق نادي الشباب وكعادتهم على كأس البطولة بـ (625) نقطة و(4) ذهبيات، عبر الأبطال (هشام الدوخي، ماجد المبروك، علي المبروك، عبدالله الزعاقي)، تحت إشراف الكابتن محمد الحمدان ومحمد الحميدان.

وجاء في الوصافة فريق الفرع بـ(339) نقطة وذهبية البطل رائد ماهر فليح. وتراجع الهلال للمركز الثالث بـ (296) نقطة وذهبيتي البطلين (رياض حمدي، فارس الشمهاني). كما حقق لاعب فريق النصر ذهبية عبر البطل مشاري الشهراني.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتايكوندو، محمد بن ظافر الشهري، الذي هنأ الفائزين بجوائز البطولة، موجهاً شكره لكل المشاركين من أندية ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية، متمنياً المزيد من النجاحات والتفوق في البطولات القادمة.