إعلان مرتقب من بومبيو اليوم بارتباط إيران بتنظيم القاعدة

يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية أخيراً

قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علناً بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

ووفق رويترز يأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

مايك بومبيو

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12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 08:51 AM

يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية أخيراً

إعلان مرتقب من بومبيو اليوم بارتباط إيران بتنظيم القاعدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علناً بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

ووفق رويترز يأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

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